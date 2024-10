Exclusif. Le cadeau de la commune de Berrechid à McDonald’s

Joli coup que celui que vient de réussir McDonald’s, le leader mondial de la restauration rapide dans la commune de Berrechid, non loin de Casablanca.

À travers sa société marocaine, NDM FRI, McDonald’s a remporté l’appel d’offres international pour la location d’un immense terrain appartenant à la commune et y construire un restaurant.

Soumissionnaire unique avec une proposition de 42.000 dirhams par an, McDonald’s va finalement débourser 54.000 dirhams par mois pour pouvoir occuper une superficie de 1.200 mètres carrés et qui est plus que bien situé.

Ce lot de terrain, immatriculé sous le titre foncier 51/1302 est situé à la sortie de la ville sur la route de Bouskoura et près du Club municipal Prince héritier Moulay El Hassan. Pour se livrer à un petit calcul, McDonald’s va occuper 1.200 m2 avec un loyer de 1,50 dirham par jour.

L’enseigne mondiale, présente au Maroc depuis 30 ans, exploite déjà plus de cinquante restaurants dans diverses régions du Maroc.