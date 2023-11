Exclusif. Le général Said Chengriha négocie avec la Chine des systèmes de communication hyper-cryptés pour contrecarrer les technologies israéliennes 

En visite à Pékin, en Chine, depuis le 12 novembre dernier, Said Chengriha, le patron de l’Etat-Major de l’Armée algérienne, a lancé des négociations discrètes avec des partenaires militaires chinois pour commander et acquérir de nouveaux systèmes de télécommunications hyper-cryptées et sécurisée avec lesquels l’Algérie pourrait se protéger contre les technologies d’espionnage israéliennes dont l’Algérie soupçonne le Maroc de les avoir acquis en 2021 et en 2022 dans le sillage son alliance militaire renforcée avec Tel-Aviv.

Said Chengriha veut rééquilibrer les rapports de force au Maghreb et en Afrique du Nord en matière de télécommunications sécurisées et d’espionnage cybernétique en misant sur les plus récentes technologies chinoises dans ce domaine très sensible. C’est pour cette raison, attestent nos sources, que le patron de l’institution militaire algérienne s’est longuement entretenu à Pékin avec les hauts responsables de la Société chinoise de commerce international aérospatial « Longue Marche » connue sous le nom d’ALIT-Aerospace International Trade) Zhao Junchao.



Said Chengriha a abordé avec ces interlocuteurs des questions de coopération dans le domaine de l’astronautique, des véhicules aériens sans pilote et de l’industrie de la défense. Selon nos sources, Said Chengriha souhaite négocier avec les autorités chinoises un accord de coopération bilatérale dans le domaine de l’étude et du développement des technologies spatiales et satellitaires. Des stages et des formations devront être organisés pour les spécialistes militaires algériens dans ce domaine en Chine. Le Patron de l’Armée algérienne souhaite également une coopération dans la mise en œuvre de projets communs dans le domaine des technologies satellitaires et de la télédétection de la Terre.

L’Armée algérienne espère ainsi s’appuyer sur la grande experte de la société chinoise ALIT qui est une société spécialisée de China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), la plus grande société chinoise autorisée à importer et exporter des produits et services aérospatiaux et à construire des systèmes nationaux de communication par satellite basés sur son propre satellite de communication. Soulignons enfin que CASC est l’une des sociétés Fortune Global 500, fondée le 1er juillet 1999. Le chiffre d’affaires de CASC en 2018 était de 36 milliards de dollars. Actuellement, CASC est le seul opérateur de communications et de diffusion par satellite en Chine.