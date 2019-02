Exclusif. Le Maroc au Top Ten des think tanks de la région Mena﻿

Le Policy Center for The New South, anciennement OCP Policy Center, vient de réaliser une véritable performance en se classant à la huitième place du classement 2018 établi par la prestigieuse University Of Pennsylvia. Créé en mai 2014 et dirigé depuis par Karim El Aynaoui, un ex de la Banque Mondiale, le Policy Center for The New South a pu se hisser au sein des 10 meilleurs centres de réflexion de la région d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient aux côtés d’institutions très réputées et très anciennes comme le Carnegie Endowment For International Peace du Liban, la Brookings Institution du Qatar ou encore l’égyptien Al Ahram Center for Political and Strategic Studies. Il faut dire que le think tank marocain a été très actif aussi bien sur la scène nationale qu’internationale en nouant des relations avec ses homologues les plus en vue dans le monde. Ainsi, le Policy Center for The New South a réuni le 28 janvier à Rabat plusieurs centres de réflexions en provenance d’Europe et d’Afrique afin de réfléchir autour des thématiques comme l’immigration et le changement climatique. Des experts de l’IFRI, de l’Italian Institute for International Political Studies, de Bruegel, de l’Institute for Peace and Security Studies d’Addis-Abeba et du Centre for Democracy d’Abuja ont pu évoquer d’épineuses problématiques qui posent des défis aux pays du Sud comme à ceux du Nord.