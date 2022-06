Exclusif. Le Maroc met sa flotte de Canadair à la disposition de ses voisins européens

Avec la saison estivale et les températures qui atteignent des pics ces dernières années, le Maroc renouvelle sa solidarité avec ses voisins européens et notamment la France, l’Espagne, le Portugal, en plus de l’Italie.

De sources fiables, Maghreb-Intelligence apprend ainsi que l’armée marocaine (FAR) a promis sa contribution aux efforts de lutte contre les incendies de forêts qui ont démarré cette année un peu plus tôt en France et en Espagne.

La contribution du Maroc consiste en la mobilisation de sa flotte de Canadair, ces avions qui ont montré une grande efficacité dans la lutte contre les incendies de forêts et particulièrement dans les zones difficiles d’accès au vu de leurs reliefs accidentés.

La flotte de Canadair marocains compte une dizaine d’appareils, les deux dernières acquisitions remontant à l’automne dernier.

Ce n’est pas la première fois que le Royaume apporte son aide à ses voisins européens. Le Maroc a collaboré en ce sens avec ses voisins que ce soit en France, en Espagne ou au Portugal.

Mais l’histoire retiendra que l’Algérie avait décliné, l’été 2021, l’aide du Maroc. À l’époque, le Roi Mohammed VI avait ordonné à son armée de mettre deux Canadair à la disposition des autorités algériennes pour aider à éteindre les incendies en Kabylie, incendies qui ont fait des dizaines de morts.

Le pouvoir algérien n’avait pas donné de suite à la main tendue du Maroc, suscitant une vague d’indignation chez les populations kabyles.

