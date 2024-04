Exclusif. Le Maroc renforcera la surveillance de ses côtes du Nord avec un nouveau commandement du Makhzen mobile

Le Maroc donnera un tour de vis supplémentaire pour la surveillance de ses côtes du Nord et pour mieux lutter contre l’immigration clandestine et le trafic des stupéfiants. Selon les sources de Maghreb-Intelligence, les Forces auxiliaires vont se doter d’un centre de commandement (le 38ème commandement) du Makhzen mobile (unités d’intervention mobile), ainsi que d’une caserne.

Ces deux unités seront hébergées sur une superficie de près de 20.000 m2 dans la commune de Tazaghine dans la province de Driouch. On en saura plus sur le coût de la construction une fois l’appel d’offres afférent lancé. Mais, pour le moment, la procédure d’expropriation des terrains nécessaires est déjà enclenchée par le gouvernement.

Il s’agit de plusieurs lots situés dans la commune de Tazaghine et à vocation agricole pour la plupart. Les unités des forces auxiliaires participent aux côtés des Forces armées royales, de la police et de la gendarmerie à sécuriser les côtes du Maroc et à lutter contre le trafic de drogues et contre l’immigration clandestine.