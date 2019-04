Exclusif. Le Maroc va demander des comptes, et des dollars, aux GAFA

Les autorités marocaines ont décidé de demander des comptes aux quatre principaux GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple).

Selon nos sources, ces quatre géants se font un argent fou sur le dos des médias électroniques nationaux sans leur verser un cent ou presque, puisque YouTube, par exemple, fait exception.

Nos sources gouvernementales expliquent que, dans un premier temps, un organisme national va se charger d’établir l’audience des sites électroniques et faire une évaluation de ce que cette audience rapporte aux GAFA.

Par la suite, ce sera à Mohamed Benchaâboun, argentier du royaume de passer à l’acte puisque c’est lui qui, au nom du Maroc, est habilité à demander des comptes aux GAFA.

En ce sens, affirment nos sources, le Maroc veut suivre l’exemple de la France qui veut imposer les géants du numérique à hauteur de 3% de leur chiffre d’affaires réalisé dans l’Hexagone.

Le chiffre d’affaires des GAFA et rien que sur les activités numériques avoisine les 750 millions d’euros et un peu plus que 25 millions d’euros en France.