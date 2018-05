Exclusif. Le Maroc verrouille la sécurité de ses ports

Le Maroc a entrepris le renforcement des dispositifs de sécurité dans ses ports.

Selon nos informations, une refonte de fond en comble est en cours au niveau notamment des capitaineries des ports en recrutant de nouveaux profils pour les postes de responsabilité.

Il est aussi question de revoir les systèmes et moyens de contrôle dans les ports et essentiellement dans les ports situés au Nord (Rif et Oriental) du Maroc.

Nos sources précisent que ces mesures interviennent au moment où le crime transfrontalier (divers trafics) prend un nouveau tournant.