Exclusif. Le patron des patrons, Kamel Moula et ses plus fidèles lieutenants mobilisent déjà 5 millions d’euros pour financer la campagne du 2e mandat de Tebboune

Officiellement, la candidature d’Abdelmadjid Tebboune pour un 2e mandat présidentiel à l’élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain n’est pas encore annoncée, même si elle ne fait l’objet d’aucun doute. Cela dit, les plus riches patrons de l’organisation patronale le Conseil du Renouveau Économique Algérien (CREA), le partenaire choyé et attiré du pouvoir Tebboune, n’ont pas attendu cette annonce pour se préparer à soutenir ce 2e mandat qu’ils attendent avec beaucoup d’impatience pour protéger leurs intérêts individuels.

Et ces hommes d’affaires ont d’ores et déjà lancé une opération de collecte des fonds afin de se tenir prêts à soutenir activement la campagne pour le 2e mandat de l’actuel président algérien avec lequel le CREA notamment son président le milliardaire sulfureux Kamel Moula entretient des relations très cordiales, voire des relations amicales très approfondies.

Selon nos sources, près de 5 millions d’euros ont d’ores et déjà été collectés très discrètement par les plus riches patrons du CREA et cette collecte s’est déroulée de bouche à oreille sans susciter la moindre curiosité car Kamel Moula a reçu des instructions très fermes de la part de l’entourage de Tebboune : « il ne faut surtout pas faire de vagues avant que le locataire du Palais Présidentiel d’El-Mouradia ne décide de rendre public sa candidature pour la future élection présidentielle anticipée ».

Exécutant à la lettre ces consignes, Kamel Moula a dépêché ses plus lieutenants aux 4 coins du pays pour récolter secrètement des fonds afin de préparer une tirelire qui sera utilisée pour financer toute une campagne électorale parallèle dans les médias, les réseaux sociaux et sur l’ensemble du vaste territoire algérien en organisant des évènements, rencontres et rassemblements populaires à la gloire.. du 2e mandat de Tebboune. Selon les sources de Maghreb-intelligence, l’objectif des leaders du CREA est de disposer d’ici le mois de juin prochain d’une réserve équivalente à 20 millions d’euros qui serviront à renforcer les actions de propagande autour du 2e mandat, un projet très impopulaire en Algérie au regard du bilan très critiquable du Président Abdelmadjid Tebboune.