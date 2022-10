Exclusif. Le premier jumelage entre villes marocaines et israéliennes sur de bons rails

Le premier jumelage entre des villes marocaines et israéliennes est sur le point d’être acté. Il s’agit d’un jumelage entre Azemmour, près d’El Jadida, et Kiriat Yam, ville au nord d’Israël. «Les deux parties avaient commencé les tractations en mai dernier avec des échanges entre les maires Zakaria Semlali et David Even Tsoure. Aujourd’hui, il ne manque que la signature solennelle de l’accord prévue très prochainement», affirment les sources de Maghreb-Intelligence.

Ce jumelage va couvrir plusieurs domaines avec un intérêt particulier pour le tourisme et la culture. Kiriat Yam est une station balnéaire qui compte 45.000 et connaît un fulgurant développement économique grâce à l’immobilier et au tourisme. Son maire, David Even Tsoure, est d’origine marocaine et tient à préserver les liens avec le Maroc.

Quant à Azemmour, et à l’image de plusieurs villes marocaines, elle avait abrité une forte communauté juive. Dans un geste hautement apprécié par les israéliens, Zakaria Semlali (Maire USFP et avocat de profession), a commencé son mandat par la réhabilitation du cimetière israélite de sa ville.