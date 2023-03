Exclusif. Le président Tebboune craint un soutien français au profit… de Ramatane Lamamra 

Malgré son limogeage quasi-humiliant du gouvernement, Ramtane Lamamra, l’ex-ministre algérien des Affaires Étrangères, continue de hanter, voire susciter de nombreuses inquiétudes, le clan Tebboune, le président algérien qui se prépare à briguer un 2e mandat à la tête de l’Etat algérien en espérant que personne ne va se dresser sur son chemin pour l’empêcher de concrétiser ce rêve. Justement, pour Tebboune, cet obstacle pourrait être Ramtane Lamamra dont les ambitions personnelles sont, désormais, un secret de polichinelle. Mais ce n’est pas l’ambition de Lamamra qui inquiète Tebboune et son entourage, c’est surtout le potentiel soutien français dont il pourrait jouir.

Selon nos informations, Abdelmadjid Tebboune a été pressé par ses conseillers et ses plus fidèles collaborateurs de se « rabibocher » avec Emmanuel Macron pour tourner la page des tensions nées dans le sillage de la crise politique déclenchée le 6 février dernier par l’affaire dite d’Amira Bouraoui, l’opposante franco-algérienne évacuée par les services consulaires français depuis la Tunis vers l’Hexagone à la suite de sa fuite illégale du territoire algérien.

Tebboune a été ainsi encouragé par son entourage à se réconcilier rapidement avec Macron en raison des informations persistantes annonçant un soutien franc de Paris à une éventuelle candidature de Ramtane Lamamra aux élections présidentielles algériennes en 2024. Selon ces informations qui sèment un véritable vent de panique au sein du clan Tebboune, Ramatane Lamamra est particulièrement soutenu par le conseiller chargé de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à l’Elysée, Patrick Durel, l’homme qui inspire la politique maghrébine d’Emmanuel Macron. Influent stratège, Patrick Durel est considéré comme un ami très proche de Lamamra et l’un de ses plus fidèles soutiens en France. Lamamra est très apprécié par un important lobby diplomatique en France qui voudrait bel et bien parier sur lui en 2024 en Algérie en le présentant comme le potentiel meilleur allié de la France qui pourrait insuffler une dynamique positive dans les relations franco-algériennes.

Par ailleurs, nous avons pu confirmer qu’un large réseau au sein du Stockholm International Peace Research Institute SIPRI, l’un des centres de réflexion les plus influents dans le monde concernant les recherches entourant les conflits, à l’armement, au contrôle des armes et au désarmement, a été déployé pour soutenir la cause de Lamamra auprès de plusieurs décideurs et organismes internationaux à la suite de « sa disgrâce » à Alger. Ce réseau vise également à soutenir les ambitions potentielles de Lamamra si ce dernier manifeste officiellement son intérêt pour les élections présidentielles de 2024. Selon nos informations, Patrick Durel, influent conseiller de Macron, entretient des relations privilégiées avec plusieurs membres de ce réseau du SIPRI en Suède. Pour rappel, en avril 2020; Ramtane Lamamra avait été nommé par le gouvernement suédois comme membre du conseil d’administration de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm SIPRI.

Les activités discrètes de ces réseaux pro-Lamamra nourrissent les craintes d’un Abdelmadjid Tebboune qui veut, désormais, partir à tout prix en France pour parler yeux dans les yeux à Emmanuel Macron au sujet de « la position de la France » vis-à-vis de la délicate question de son 2e mandat présidentiel.