Exclusif. Le président Tebboune crie ouvertement sa colère contre l’extrême droite française et les lobbys pro-marocains en France 

Le 14 mai dernier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu « longuement », à savoir pendant plus de deux heures avec le maire de Marseille, Benoît Payan qui était en visite de travail et d’amitié à Alger. Cette audience présidentielle accordé à un simple maire d’une ville française avait suscité beaucoup d’interrogations en Algérie comme en France. En plus, de ce long entretien entre Tebboune et le maire de Marseille, rien n’a filtré et les collaborateurs du Maire de Marseille ainsi que ses accompagnateurs à Alger ont été « priés » par les services de la présidence algérienne de conserver la « confidentialité » des propos tenus par le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Une confidentialité à laquelle le Palais Présidentiel d’El-Mouradia semble très attaché en raison de la « gravité de sujets « abordés par Abdelmadjid Tebboune en compagnie du maire de Marseille. Selon des sources très bien introduites au sein de la Présidence algérienne, Abdelmadjid Tebboune s’est permis une longue dissertation sur les affaires politiques internes en France et leur supposé impact sur les relations franco-algériennes. Le Président algérien s’est ouvertement plaint contre la montée rapide ces dernières années de l’extrême droite en France et redoute l’arrivée, dans un futur proche, à l’Elysée d’un Président issu de cette mouvance politique qualifiée par le Président algérien de « raciste, islamophobe et surtout anti-algérienne ».

Face à Benoit Paya, Abdelmadjid Tebboune s’est beaucoup lâché et s’est laissé à des confidences très politiques et très critiques à l’égard de l’évolution de la situation politique actuelle en France, assurent nos sources. Si certains de ses propos avaient fuité, des acteurs politiques français auraient crié facilement au scandale pour dénoncer une « tentative claire et nette d’ingérence étrangère ». Mais réputé pour son franc-parler et sa volubilité, Abdelmadjid Tebboune ne s’est pas du tout retenu face à son interlocuteur français en lui faisant part de sa colère profonde contre les relais médiatiques de l’extrême droite française et de ses lobbys qui noyautent les institutions françaises et empêchent le développement des relations harmonieuses entre l’Algérie et la France.

Selon nos sources, Abdelmadjid Tebboune n’a pas hésité à aborder avec Benoît Payan le sujet délicat de sa visite d’Etat à Paris reportée à 3 reprises depuis 2022 en pointant du doigt les blocages dressés par « certains lobbys » en France hostiles à tout approfondissement des relations franco-algériennes. Nos sources assurent enfin le Président algérien n’a pas manqué de confier au maire de Marseille ses appréhensions au sujet de l’importance du poids des lobbys pro-marocains qui veulent « forcer » le Président Emmanuel Macron à s’éloigner de l’Algérie pour s’aligner sur les intérêts du Maroc dans certains dossiers régionaux et géopolitiques concernant directement l’Algérie. A la fin de cette audience inédite, le maire de Marseille est sorti effectivement, attestent nos sources, impressionné, pour ne pas dire secoué, par la spontanéité du président algérien et son audace à intervenir dans les affaires politiques françaises.