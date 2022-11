Exclusif. Le président Tebboune négocie avec le Qatar le maintien des activités d’Ooredoo en Algérie 

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a sollicité directement l’intervention de l’Emir du Qatar le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani pour recommander au géant qatari des Télécoms le groupe Ooredoo d’enterrer définitivement son projet de quitter le marché algérien et de vendre ses actifs à un repreneur étranger.

Le groupe Ooredoo a entamé depuis 2021 un processus de désengagement du marché algérien en vue de se repositionner sur de nouveaux marchés internationaux. La direction générale du groupe Ooredoo a même averti les autorités algériennes dès le lancement de ce processus et l’Etat algérien s’était proposé dés 2021 pour reprendre au moins 20 % des actifs du groupe qatari en Algérie. Or, il semble que cette décision n’a pas encouragé pour autant Ooredoo a maintenir son avenir en Algérie et le groupe qatari a poursuivi ses pourparlers avec des partenaires étrangers pour trouver un repreneur capable de racheter le troisième opérateur de téléphonie mobile en Algérie.

Pour éviter le départ d’Ooredoo qui provoquera un important préjudice pour l’économie algérienne et enverra un mauvais signal aux investisseurs étrangers intéressés par l’Algérie, Abdelmadjid Tebboune est intervenu directement auprès de l’Emir du Qatar avec lequel il tisse des bonnes relations depuis notamment début 2022. Le régime algérien s’est aligné sur de nombreuses positions du Qatar et une osmose géopolitique règne entre les deux pays depuis plusieurs mois.

Profitant de cette lune de miel, Tebboune a demandé à l’Emir du Qatar d’encourager le prolongement des investisseurs du groupe Ooredoo en Algérie alors que ce dernier encaisse des pertes financières importantes et peine à dégager des bénéfices de ses activités algériennes. Un compromis semble avoir été trouvé entre Alger et Doha puisque le groupe Ooredoo a été autorisé à mettre en vente uniquement ses tours télécoms en Algérie pour récupérer des ressources financières qui penseront les pertes encaissées dans le pays depuis 2018-2019.