Exclusif. Le roi Mohammed VI en tournée, en novembre, au Sahara Occidental

Le roi Mohammed VI est attendu, début novembre prochain, au Sahara Occidental où il se rendra dans plusieurs villes, apprend Maghbreb-Intelligence de diverses sources. Selon les mêmes sources, le souverain pourrait adresser un discours à la Nation depuis Laâyoune, chef-lieu du Sahara, le 6 novembre, date coïncidant avec l’anniversaire de la Marche verte.

La dernière tournée du roi du Maroc au Sahara remonte au mois de novembre 2015 avec un accueil des plus chaleureux qui lui a été réservé par les populations de cette région. Rappelons que le mois de novembre, en plus de l’anniversaire de la Marche verte comporte une autre grande date pour le Maroc et les Marocains: la fête de l’Indépendance célébrée le 18 novembre.

La tournée royale au Sahara va intervenir suite à la très probable adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution prorogeant le mandat, d’une année, de la Minurso. Et mettant surtout en avant le plan d’autonomie proposé par le Maroc depuis 2007.