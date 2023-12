Exclusif. Le roi Mohammed VI reste aux Émirats arabes unis pour un séjour privé

Après la fin de sa visite officielle aux Emirats, le roi du Maroc, Mohammed VI, a décidé de rester encore quelques jours dans ce pays ami et allié pour un séjour privé dont la durée n’a pas été déterminée, apprend Maghreb-Intelligence de sources informées.

LA visite officielle du monarque marocain aux Emirats a été marquée par la signature d’un grand et inédit accord de partenariat stratégique entre les deux pays et embrassant plusieurs secteurs d’une importance capitale au vu des potentialités du Maroc et des financements prévus du côté émirati: ports, aéroports, LGV, énergies renouvelables…

Le roi Mohammed VI va donc passer une bonne partie de ses vacances de fin d’année aux Emirats et il est peu probable qu’il se rende en France, en cette période, comme il avait l’habitude de le faire, ajoutent nos sources.

Mohammed VI s’était envolé aux Emirats à la tête d’une importante délégation de ministres et de très proches collaborateurs.

En même temps, se trouvait dans le même pays sa sœur la princesse Lalla Hasnaa qui mène la délégation marocaine aux travaux de la COP28.