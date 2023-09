Exclusif. Le roi Mohammed VI se rend demain mardi dans la région dévastée par le tremblement de terre

Des sources bien informées confirment à Maghreb-intelligence que le roi Mohammed VI va se rendre le mardi 12 septembre dans les régions sinistrées par le meurtrier tremblement de terre du vendredi dernier.

Il est prévu que l’avion du souverain alaouite atterrisse dans l’après-midi du mardi 12 septembre dans l’aéroport de Marrakech-Menara. Dans la foulée, le roi pourrait inspecter les installations sanitaires de la ville et enchaîner par une visite des localités fortement touchées et notamment le camp d’Asni qui abrite plusieurs sans-abris, victimes du séisme qui a fait pour l’instant plus de 2800 morts et 2500 blessés.

Les mêmes sources affirment à Maghreb-intelligence que le roi Mohammed VI pourrait habiter le long de son séjour dans la ville de Marrakech dans un bivouac installé pour l’occasion. Il est à rappeler que lors de la vague de froid qui avait meurtri la localité d’Anfgou dans le Moyen-Atlas en 2007, Mohammed VI avait préférer loger, non loin des populations sinistrées.