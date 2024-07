Exclusif. L’Eau Pure Afriquia, basée à Casablanca, baisse le rideau

Fin de parcours pour L’Eau Pure Afriquia, filiale de la société française L’Eau Pure sur laquelle cette dernière comptait beaucoup pour faire du Maroc un hub africain.

Créée en 2009, L’Eau Pure Afriquia, spécialiste du traitement de l’eau potable et de l’eau usée, a fait un bon bout de chemin en construisant notamment des stations d’épuration pour le compte de l’ex-Office national d’exploitation des ports (ONEP, actuellement ANP) ainsi que pour le compte de plusieurs promoteurs immobiliers et des industriels au Maroc et dans plusieurs pays africains dont l’Algérie.

Le 13 juin, dernier cette société a déposé sa décision de dissolution auprès du greffe du tribunal de commerce de Casablanca.

Avec un capital social de 1.120.000, cette société basée à Aïn Sebaâ (Casablanca) a toujours été dirigée par des cadres de la maison-mère.