Exclusif. Les dessous de la nouvelle stratégie américaine pour augmenter son influence en Algérie face à la Russie

La diplomatie américaine s’apprête à lancer une nouvelle stratégie d’influence en Algérie qui vise à renforcer la présence américaine dans le pays et à contrecarrer toutes les tentatives d’approfondir le rapprochement sécuritaire ou militaire de l’Algérie avec la Russie.

Selon les sources de Maghreb-intelligence, après avoir expérimenté la politique du bâton à travers « les pressions directes et les mises en garde à peine voilées » contre tout soutien algérien à l’effort de guerre russe en Ukraine, les Etats-Unis vont mettre en place la politique de la carotte à Alger.

En effet, la diplomatie américaine va lancer une opération de séduction en direction des dirigeants algériens et de l’opinion publique notamment des cercles les plus influents et agissants de la société comme les universitaires, artistes ou membres des services de sécurité en leur offrant d’importantes facilités pour l’obtention des visas américains.

Les Etats-Unis ciblent plusieurs catégories de la population algérienne qui seront avantagées en matière de droit de circulation aux Etats-Unis et plusieurs types de visas américains seront ainsi proposés à des algériennes et algériens.

Par ailleurs, l’ambassade des Etats-Unis à Alger tente d’accélérer la création de la fameuse ligne aérienne Alger-New York, un projet qui traîne depuis 2015/2016, en revoyant vers les exigences techniques et commerciales américaines qui empêchent les avions d’Air Algérie d’atterrir sur les pistes de l’aéroport de New York.

L’objectif étant de donner aux Algériens l’impression que les Etats-Unis les soutiennent dans leurs efforts de rapprochement et de rupture de leur isolement géopolitique dont ils souffrent grandement depuis la crise politique ayant ébranlé le pays depuis 2019.

Selon nos sources, tout sera fait du côté américain pour permettre à Air Algérie de programmer ses premiers vols vers New York à partir de juillet 2023. Mais pour l’heure, aucun agenda officiel n’a été encore fixé.

Avec ces deux nouveaux axes de coopération bilatérale, la diplomatie américaine espère se repositionner en force en Algérie et contrer ainsi l’influence chinoise ainsi que russe.