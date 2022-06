Exclusif. Les détails d’un important accord militaire entre l’Algérie et la Russie devra être signé prochainement à Moscou

La Russie et l’Algérie devraient signer prochainement un important accord de coopération militaire. Cette signature interviendra en marge de la prochaine visite d’Etat du président algérien Tebboune à Moscou. Il s’agit d’une visite qui est en cours de préparation et son agenda devra être finalisé au cours de ce mois de juin pour programmer définitivement la date officielle de l’arrivée de Tebboune à Moscou. Le nouvel accord de coopération militaire avec la Russie est l’axe majeur de cette future visite. Or, selon nos sources, de nombreuses dispositions de ce nouvel accord ne seront pas rendues publiques en raison de leur caractère sensible et confidentiel.

Il s’agit notamment des dispositions permettant des exercices militaires communs et réguliers entre les forces armées algériennes et russes. La coopération renforcée au niveau du renseignement dans plusieurs dossiers régionaux comme celui du Mali et de la Libye et notamment l’acquisition de matériel militaire de pointe afin de renforcer la force de dissuasion de l’Algérie. Par ailleurs, des dispositions secrètes de ce nouvel accord concernent un soutien militaire très actif de la Russie à l’Algérie en cas de problèmes menaçant la sécurité nationale ou d’agression militaire étrangère. Certaines dispositions laissent aussi la porte ouverte à l’installation d’unités militaires spécialisées et d’élite russes sur le territoire algérien en cas d’urgence majeure. En clair, il s’agit d’un nouvel accord de défense qui remplace l’ancienne Déclaration de Coopération stratégique, signée entre les deux pays en 2001.

Selon nos sources, la majorité de ces dispositions ne seront pas dévoilées et seront frappées du sceau du secret pour ne pas soulever la colère des partenaires occidentaux de l’Algérie hostiles à toute forme d’alignement du régime algérien sur l’agenda de Vladimir Poutine, l’ennemi numéro 1 de l’Occident.