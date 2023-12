Exclusif. Les Émirats arabes unis dressent une liste de personnalités algériennes interdites de séjourner sur leur territoire 

Les relations bilatérales entre les Emirats Arabes Unis et l’Algérie ne cessent de se détériorer et d’empirer. Les violentes campagnes politiques et médiatiques enclenchées contre les émirats et ses autorités par la presse officielle et privée affiliée au régime algérien ont fait basculer les relations bilatérales dans une phase de tensions accrues.

Et en réaction à ces attaques politiques et médiatiques, Abu Dhabi a pris récemment une mesure radicale : une liste de personnalités algériennes interdites de séjourner sur le territoire émirati a été établie par les autorités, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources diplomatiques concordantes.

Des personnalités issues de l’univers des médias, des partis politiques algériens ou des certains opérateurs économiques ainsi que d’ancien dirigeants militaires ou civils algériens ne sont plus les bienvenus à Dubai, Abu Dhabi ou les autres villes émiraties. Ces personnalités ont été inscrites sur une « liste noire » lorsqu’elles accomplissent les démarches nécessaires pour obtenir des visas pour les Emirats Arabes-Unis. Cette mesure a été voulue par les autorités émiraties comme une « sanction » contre les individus alimentant un lobbying violemment hostile aux émirats en Algérie.

Des journalistes, des politiques ainsi que des fonctionnaires ou anciens hauts responsables du pouvoir algérien, de nombreuses personnalités algériennes ont été inscrites sur cette « liste noire », assurent nos sources. Cette sanction a empêché des personnalités algériennes de participer à des activités internationales organisées à Dubai ou Abu Dhabi. Récemment, ce problème a alimenté une vive colère à Alger poussant ainsi les personnalités ciblées par ces sanctions en raison de leur prise de position politique contre les Emirats et leur politique internationale de saisir directement le ministère algérien des Affaires Étrangères pour lui demander d’agir et de protester auprès du gouvernement émirati.

L’ambassadeur algérien à Abu Dhabi, selon nos sources, aurait réclamé des explications et des entrevues officielles avec les autorités émiraties pour trouver des solutions aux blocages dont sont victimes ces personnalités algériennes jugées « indésirables » aux émirats. Mais, pour le moment, rien ne semble pouvoir faire fléchir Abu Dhabi qui ne tolère plus visiblement les excès des campagnes de diatribes violentes menées depuis Alger contre ses symboles, ses dirigeants ou ses intérêts géopolitiques.