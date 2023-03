Exclusif. Les Etats-Unis lancent un grand sondage sur le sentiment des Marocains à l’égard des Américains

Avec les développements qu’a connus la région du Maghreb et du Moyen-Orient, les Américains sont en train de chercher comment le sentiment des Marocains ont évolué à leur égard.

Selon nos sources, les autorités américaines, à travers l’ambassade US à Rabat, a chargé récemment le cabinet LMS-CSA de conduire une large enquête auprès des Marocains autour de leur évaluation des politiques américaines à toutes les échelles: économie, politique, culture, éducation et coopération militaire.

Les sondés sont, à tout bout de champ, appelés à noter chacun des aspects des relations entre le Maroc et les Etats-Unis avec une échelle de 0 à 5.

L’autre partie du sondage porte sur la connaissance et l’évaluation de l’intervention des organismes américains au Maroc.

L’objectif final de ce sondage, selon nos sources, est de faire le point sur le sentiment des Marocains envers les USA et les Américains dans une conjoncture marquée par le renforcement des relations entre les deux pays depuis la décision de l’Administration Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara et la reprise des relations entre le Royaume et Israël sur instigation des Etats-Unis dans le cadre de ce qu’on appelle les Accords d’Abraham.