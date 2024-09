Exclusif. L’ex-ministre marocain des Finances Fathallah Oualalou victime de l’extension de l’aéroport de Rabat-Salé

L’ancien ministre de l’Economie et des finances dans le gouvernement d’Alternance, Fathallah Oualalou, figure parmi les personnes qui vont être expropriées pour les besoins de l’extension de l’aéroport de Rabat-Salé.

L’ancien ministre de Abderrahman Youssoufi, également ex-maire de la capitale Rabat, et sa sœur Sanae, vont perdre le lot situé à Salé et ayant le titre foncier n°19582. Ce lot de près de deux hectares abrite une construction en briques couvrant une superficie de 167 m2.

Selon un document de l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), maître d’ouvrage, le projet d’extension et de modernisation de l’aéroport de Rabat-Salé consiste en la construction d’une nouvelle aérogare et les autres infrastructures aéronautiques afférentes (l’extension du parking avions par l’ajout de 6 stations additionnelles, et les rampes de raccordement) ainsi qu’un parking véhicules sur deux niveaux d’une capacité de 1.300 véhicules. Cette extension se fera sur une superficie de quelque 69.000 m2.

Après extension, cet aéroport va inclure un sous-sol pour les installations techniques, le RDC abritant la zone d’enregistrement des passagers et le hall d’embarquement, le niveau 1 sera dédié au débarquement des passagers et le niveau 2 comprend un hall d’embarquement, une galerie commerciale et un espace de restauration et autres services aux passagers. La réalisation du projet est estimée à un coût dépassant 1,6 milliard de dirhams.