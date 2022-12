Exclusif. L’homme fort des services de renseignements algériens, le général-Major M’henna Djebbar, a subi des soins intensifs et urgents en France 

Maghreb-Intelligence a révélé récemment que le patron du renseignement extérieur algérien, le général-major M’henna Djebbar, l’un des cadors et dirigeants les plus influents actuellement algérien, a longuement séjourné à Paris en France au cours de ce mois de novembre 2022. Nous avions rapporté dans notre précédente publication que le puissant général des services algériens avait rencontré plusieurs de ses homologues français pour des réunions de travail sur des sujets secrets et très sensibles.

Mais il s’avère, a-t-on encore pu confirmer auprès de plusieurs sources sûres, que le patron du renseignement extérieur algérien a également profité de ce séjour à Paris pour subir des soins intensifs et urgents en raison d’une inquiétante maladie qui le fait souffrir au niveau de la prostate. Âgé de plus de 70 ans, M’henna Djebbar est devenu depuis 2021 l’une des pièces maîtresses de l’Algérie de Tebboune. Ses pépins de santé ont suscité de fortes inquiétudes au sein des cercles des services secrets algériens qui subissent une totale recomposition depuis la réhabilitation de plusieurs officiers supérieurs rattachés aux anciennes directions héritées de l’époque du général Toufik, emblématique patron durant plus de 25 ans des services de renseignement algériens.

Sur les épaules de M’henna Djebbar reposent les espoirs de la reconstruction des services secrets algériens fortement déstabilisés par la crise politique ayant secoué l’Algérie depuis 2019 avec la chute du régime Bouteflika. Si la maladie de M’henna Djebbar devient handicapante, son ascension à la tête des services pourrait être mise en cause et le processus de reconstruction de l’ex-DRS risque lui-aussi d’être compromis.