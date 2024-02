Exclusif. L’incroyable affaire des deux pommes qui ont ébranlé le haut commandement militaire algérien

C’est une affaire digne d’un film comique et pourtant les faits racontés et rapportés sont incroyablement vrai.

A la fin du mois de décembre l’année dernière, à savoir 2023, le caporal Ahmed qui est l’un des assistants et le serveur particulier du Chef d’Etat-Major de l’Armée algérienne, Said Chengriha, avait demandé au Quartier Général (QG) de l’Etat-Major de l’Armée algérienne deux moutons pour les besoins du diner de son mariage. L’adjoint du commandant du QG, un officier de rang de colonnel, avait refusé d’accéder à cette demande personnelle prétextant une indisponibilité de moutons dans le stock du QG en raison de l’épuisement des ressources avec la fin de l’année et leur renouvellement n’a pas pu être encore accompli en raison de l’inachèvement des inventaires exigés par la réglementation interne à l’Institution Militaire.

Exaspéré et fortement déçu par l’attitude de son camarade le colonnel, le serveur particulier de Said Chengriha décide de se venger en opérant un stratagème diabolique.

Connaissant tout particulièrement le caractère colérique de Chengriha et sa manie protectrice pour ses affaires personnelles, le caporal Ahmed cache dans le frigo du bureau du Chef d’Etat-Major deux petites pommes. Au moment où Said Chengriha a ouvert ce frigo pour récupérer certains de ses médicaments indispensables à ses traitements médicaux personnels, il a aperçu les deux pommes en question. Désagréablement supris par cette intrusion dans son fgrio, Said Chengriha réclame des explications à son serviteur personnel le caporal Ahmed.

Ce dernier décline toute responsabilité et accuse les responsables du Quartier Général d’avoir violé l’intimité personnelle du « Chef » en fouillant son frigo. Said Chengriha entre dans une colère noire et réclame des sanctions. Les conséquences ont été fâcheuses pour plusieurs officiers : un mois de prison pour le colonel adjoint du commandant du QG de l’Etat-Major, un commandant en charge de l’approvisionnement a été lui aussi puni sévèrement d’un mois de prison et d’une mutation vers une autre unité moins prestigieuse de l’Armée.

Un adjudant en poste dans le magasin du QG de l’Etat-Major a été lui-aussi sanctionné d’un mois de prison, mais radié ensuite de l’armée alors que deux blâmes ont été infligés à un médecin et un officier de sécurité du cabinet du Chef d’Etat-Major de l’Armée algérienne. Ces sanctions d’une extrême sévérité pour deux pommes fortuites ont suscité ensuite un grave mécontentement au sein de l’Armée algérienne où cette histoire inédite s’est propagée discrètement sur toutes les lèvres pour illuster l’injustice flagrante que subissent dans des circonstances terrifiantes des officiers militaires dévoués pour leur pays.