Exclusif. L’interview de Tebboune au Figaro relue et annotée par des conseillers français

Inédit. La toute dernière interview accordée par Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, au quotidien français Le Figaro, l’un des plus influents et prestigieux titres de la presse française, est l’aboutissement d’une opération de communication qui a été préparée, élaborée et peaufinée par Paris et Alger, a-t-on appris auprès de plusieurs sources sûres.

Bien avant sa publication, cette interview a été préparée, relue et annotée par des conseillers diplomatiques du Quai d’Orsay à Paris et elle a fait l’objet de plusieurs échanges entre la DGSE, le renseignement extérieur français, et les services secrets algériens, a-t-on appris encore auprès de nos sources. C’est la première fois qu’un Président algérien se plie à un exercice de communication qui lui a été proposé et préparé par des officines françaises dans le but de satisfaire un agenda commun aux deux pays, à savoir l’Algérie et la France.

Selon nos sources, l’objectif de cette interview est de préparer le terrain à la visite d’Abdelmadjid Tebboune à Paris au début de l’année 2023. Il est également question que Tebboune confirme lui-même le soutien affiché par l’Algérie au Président Emmanuel Macron et à la bon entente actuelle entre Alger et Paris grâce aux efforts de réconciliation menés par la DGSE et les services secrets algériens. Cette interview a permis aussi au Président algérien d’affirmer qu’il prend ses distances avec la Russie de Vladimir Poutine en dénonçant pour la première fois la présence des troupes de Wagner au Sahel notamment au Mali voisin.

« L’opération Figaro » signe ainsi le grand retour du lobby français en Algérie et la convergence d’intérêts entre l’Elysée et l’actuel régime algérien. Les questions étaient préparées à l’avance et les réponses ont été étudiés à la suite d’un consensus établi entre El-Mouradia et des conseillers diplomatiques de l’Elysée chapeauté par le Quai d’Orsay. Le choix du Figaro n’est pas fortuit car il s’agit de l’un des médias les plus fidèles à la « Macronie » en France. Tebboune a offert ainsi dans cette interview une promotion inédite à Macron qui est vantée pour sa sagesse et sa perspicacité. Le Président algérien a exprimé amplement son adhésion à la vision française dans le Sahel axée sur la lutte contre le terrorisme et hostile aux interventions étrangères comme celle de la Russie. Cette interview est un tournant majeur pour Tebboune et le régime algérien qui se retrouvent plus que jamais choyés et activement soutenus par Paris dans l’optique d’un nouveau redéploiement de la présence française au Maghreb et au Sahel.