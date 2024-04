Exclusif: l’«opposant» algérien Said Bensedira arrêté à Paris par la police française

L’«opposant» algérien Said Bensedira, célèbre activiste des réseaux sociaux qui sévit contre certaines personnalités du pouvoir algérien, a été arrêté ce samedi à Paris par la police française, apprend Maghreb-Intelligence de sources bien informées dans la capitale de l’Hexagone.

Said Bensedira, qui réside à Londres comme beaucoup d’opposants au régime algérien, serait soupçonné d’être entré en contact avec des agents algériens infiltrés en France pour commettre des assassinats contre des opposants, toutes tendances confondues.

Mieux encore: selon nos sources, les crimes préparés par les agents algériens infiltrés, avec l’aide de Said Bensedira, devaient par la suite être mis sur le dos du Maroc.

Maghreb-Intelligence apprend par ailleurs que l’arrestation de Said Bensedira serait intervenue sur la base d’informations précises fournies par les services de renseignement marocains.

Ce épisode démontre à quel point Alger est allée dans son escalade contre le Maroc et sur tous les fronts.

La junte au pouvoir est de plus en plus ulcérée par les derniers rapprochements entre la France et le Maroc qui, comme le montre cette dernière affaire de Said Bensedira, sont allés très loin dans leur coopération sécuritaire. Ce qu’a davantage renforcé la récente visite au Royaume de Gérald Darminin, ministre français de l’Intérieur, accompagné par des hauts responsables sécuritaires.

Affaire à suivre…