Exclusif. L’Université Mohammed VI polytechnique UM6P se prépare à lancer une antenne aux Etats-Unis

Après la France et l’ouverture d’une antenne à Paris, l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) va s’implanter aux Etats-Unis, apprend Maghreb-Intelligence de sources informées. Cette antenne sera ouverte dans les quelques mois à venir.

L’UM6P compte parmi les universités avec lesquelles elle collabore plusieurs établissements américains comme le prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’Arizona State University, la Columbia Business School, la University of California, ou encore la Colorado School of Mines et la Virginia Tech University. En plus de la France et des Etats-Unis, l’UM6P prévoit de s’installer au Canada et en Côte d’Ivoire.

Située à Benguerir près de Marrakech, l’UM6P est aussi présente avec une antenne à Rabat où est inscrit le prince héritier Moulay El Hassan. Avec ses diverses filières et une formation de pointe, elle figure parmi les établissements universitaires placés sous le signe de l’excellence.