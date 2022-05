Exclusif. Maroc: bientôt un service officiel en ligne pour les demandes de visas israéliens

Bientôt, il sera plus facile pour les Marocains désireux de se rendre en Israël d’obtenir un visa pour l’État hébreu. De sources diplomatiques, Maghreb-Intelligence apprend que le bureau de liaison d’Israël à Rabat, en étroite coordination avec le ministère des Affaires étrangères à Tel-Aviv, travaille actuellement à l’élaboration d’un service en ligne de demande de visa pour les Marocains.

Ce projet est piloté, expliquent nos sources, par Dorit Avidani, diplomate de longue carrière, qui a été nommée consule d’Israël à Rabat à la mi-mars 2022. Cette procédure en ligne facilitera largement la tâche aux Marocains qui veulent se rendre en Israël, car, pour le moment, obtenir un visa pour l’Etat hébreu ressemble à un véritable parcours de combattant.

En l’absence de services consulaires proprement dits, les demandeurs de visa sont obligés de payer les services d’un prestataire externe (BSR Global) qui ne joue que le rôle d’intermédiaire.

Et outre l’obligation d’une présence physique lors du dépôt de la demande, le délai de traitement et de réponse est extrêmement long: entre 30 et 45 jours.

Le visa israélien délivré actuellement aux Marocains est généralement d’une durée de validité de 3 mois et autorise un séjour de même durée avec l’obligation de justifier d’un billet d’avion aller-retour et d’une réservation d’hôtel. Quant aux frais, et selon les catégories, ils ne dépassent pas les 400 dirhams.