Exclusif. Maroc: Comment Ryanair a berné le gouvernement marocain, une arnaque en euros

Trop de tourisme tue le tourisme. Le gouvernement marocain veut booster le secteur du tourisme et table, pour ce faire, sur le transport aérien dont les liaisons intérieures. C’est parfait jusque-là même si d’aucuns, y compris parmi les professionnels, s’interrogent sur l’opportunité de voyages all inclusive à moins de 500 à Essaouira ou Ouarzazate.

Mais de là à dérouler le tapis rouge à la compagnie low cost Ryanair et se faire rouler dans la farine, pour user d’un euphémisme, il y a des limites que le gouvernement Akhannouch a franchi sans réfléchir, ou vouloir réfléchir, aux conséquences désastreuses.

En vertu de quelle philosophie et de quelle stratégie, Ryanair, autorisée depuis décembre 2023 à exploiter 11 liaisons intérieures reliant 9 villes marocaines, fait-elle payer ses clients marocains en euros? L’Office des changes n’a pas donné d’autorisation dans ce sens. Les euros de la dotation touristique des Marocains finissent ainsi en Irlande. Surréaliste!

Ce qui l’est davantage, selon nos sources, est que la décision de payer les vols en euros à l’intérieur du Maroc n’a même pas été soulevée avec les patrons de Ryanair par les deux ministères de tutelle: le département du Transport et celui du Tourisme.

Encore plus surréaliste: les vols intérieurs de Ryanair sont subventionnés par le Maroc et le taux de cette subvention n’a jamais été dévoilé ni par les responsables marocains ni par ceux de la compagnie low cost dont le big boss a été reçu par le chef du gouvernement himself!

Et pour finir, le gouvernement octroie toutes les largesses à Ryanair pour concurrencer la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) qui compte elle aussi, et énormément, sur le marché intérieur et qui a signé dans ce sens plusieurs conventions avec les régions.