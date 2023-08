Exclusif. Maroc: des investisseurs allemands veulent miser 137 millions de dirhams pour un complexe de sports et loisirs à Dar Bouazza

Des investisseurs allemands sont actuellement en cours de négociation avec les autorités marocaines pour la construction d’un complexe de sports et de loisirs à Dar Bouazza dans la banlieue casablancaise, apprend Maghreb-Intelligence de sources fiables.

Il s’agit du groupe SIMIC Africa qui se dit prêt à miser 137 millions de dirhams pour construire un complexe réunissant plusieurs aires dédiées aux sports et aux loisirs. Il s’agit, entre autres, de la construction d’un terrain de foot, de plusieurs mini-terrains, de courts de tennis, de deux piscines semi-olympiques (couverte et non couverte), de restaurants et d’un hôtel moyenne gamme de 60 chambres.

Les investisseurs allemands disent vouloir accompagner le Maroc dans l’édification de terrains de sports et de lieux de loisirs en soutien à la candidature du Royaume pour abriter la Coupe du monde de 2030 avec l’Espagne et le Portugal.

Ce projet est prévu sur une superficie de 5 hectares et SIMIC Africa affirme que le financement se fera par ses fonds propres à raison de 50%, des crédits bancaires devant couvrir le reste.

Ils espèrent obtenir, contre paiement, l’assiette foncière de la part de l’Etat et qui pourrait être prélevée sur le domaine public.

Des tractations seront menées dans ce sens avec les autorités publiques.