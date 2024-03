Exclusif. Maroc: la 5ème édition des portes-ouvertes de la Direction Générale de la Sûreté Nationale DGSN aura lieu à Agadir

L’un des rendez-vous tant attendus par les Marocains et la famille de Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) aura lieu cette année dans la ville d’Agadir. Il s’agit des portes-ouvertes organisées par la DGSN depuis 2017 et qui captent l’attention de centaines de milliers de visiteurs.

Donc la 5ème édition de ce rendez-vous annuel aura lieu à Agadir après les précédentes éditions à Casablanca (2017), Marrakech (2018), Tanger (2019) et Fès (2023), sachant que les éditions de 2020, 2021 et 2022 n’ont pas pu être organisées à cause de la pandémie du Covid-19. L’édition de l’année dernière, organisée à Fès, a drainé une audience record de 1,15 million de visiteurs.

Selon des documents consultés par Maghreb-intelligence, les préparatifs de la 5ème édition à Agadir sont déjà lancés. Un premier marché portant sur l’aménagement de la Zone 1 du site qui va accueillir cette édition a été confié à la Société générale des travaux routiers (SGTR) pour un peu plus de 1 million de dirhams. La maîtrise d’ouvrage est du ressort de la SDL Agadir Souss Massa Aménagement.

Si aucune date n’a encore été arrêtée pour l’organisation de cette 5ème édition, tout pousse à croire qu’elle aura lieu juste après le 16 mai, date anniversaire de la création de la DGSN.