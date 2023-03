Exclusif. Maroc: la Banque populaire met la main sur le siège central de la société des Mernissi à Fès

Sale temps pour la famille Mernissi, l’une des plus vieilles de la capitale spirituelle et qui est connue pour avoir été une prospère famille d’hommes d’affaires de la capitale spirituelle.

Cette famille est sur le point de perdre le siège central de l’un de ses fleurons à savoir le siège central de la Société marocaine des établissements El Mernissi, l’un des plus vieux concessionnaires automobiles du Maroc fondé en 1956 et qui commercialisait des marques comme Jeep, Fiat et Alfa Roméo.

Plus connu sous le nom de «Garage Renault», ce siège sera vendu aux enchères au profit de la Banque populaire de Fès-Meknès.

Selon des documents consultés par Maghreb-Intelligence, ce bien de plus de 1.360 m2 sera vendu aux enchères le 23 mars prochain pour une mise initiale fixée par la justice à près de 23 millions de dirhams.