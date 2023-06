Exclusif. Maroc: la holding royale Al Mada accouche de deux nouvelles filiales

Al Mada (ex-SNI), la holding royale, continue de se développer et dans tous les secteurs. Les derniers nés de ce mastodonte économique du Maroc ont vu le jour à la mi-mars dernier et ont pratiquement la même vocation: de l’immobilier, aux services financiers, en passant par le conseil et l’ingénierie tant au Maroc qu’à l’étranger.

Créées toutes les deux le 15 mars dernier, les deux nouvelles filiales ont pour noms «Al Mada Digital» et «Al Mada Immobilier» sont des sociétés de participation dotées chacune d’un capital social de départ de 300.000 dirhams.

La gestion de ces deux nouvelles filiales est assurée par des conseils d’administration composés de Mohammed Hassan Ouriagli, Aymane Taud et Noufissa Kessar. Le poste de PDG revient à Mohammed Hassan Ouriagli.

Les documents de constitutions de ces deux sociétés ont été déposés au tribunal de commerce de Casablanca en date du 24 mars 2023.