Exclusif. Maroc: l’ancien consulat de France à Rabat, construit au 18ème siècle, va être restauré pour plus de 17 millions de dirhams

Nous sommes enfin fixés sur le sort de l’ancien consulat de France sis dans la mythique Rue des Consuls à la médina de Rabat et construit au 18ème siècle. Après des décennies à l’abandon malgré le fait qu’il soit classé patrimoine national, comme la rue qui l’abrite, cette immense bâtisse va être restaurée par Rabat Région Aménagement. Cette société de développement local (SDL) vient de confier les travaux de réhabilitation de ce monument à la société Le Palais d’aménagement pour une coquette somme dépassant de peu 17 millions de dirhams.

Il y a quelques années, cet ancien consulat français appartenant au Maroc depuis l’Indépendance, a été vidé de personnes qui le squattaient et muré en attendant des jours meilleurs. Il figure parmi les premières chancelleries françaises au Maroc et en Afrique. Entre 1768 et 1782, cette bâtisse servait de lieu de résidence à Louis de Chénier, le père du célèbre poète André Chénier.

Les missions de ce consulat ont été gelées en 1912 avec l’instauration du Protectorat puisque toutes les prérogatives avaient été monopolisées par le Résident général.

À Rabat, la Rue des Consuls, qui abritait les lieux de résidence de plusieurs ambassadeurs et consuls étrangers, est un site incontournable pour les touristes nationaux et étrangers qui visitent la capitale du Royaume.