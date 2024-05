Exclusif. Maroc: Leyna Maria, la benjamine de la famille Zniber, se lance dans l’import-export du prêt-à-porter

Leyna Maria, la benjamine de Brahim Zniber et de Rita Maria, a choisi de se lancer dans l’import-export du prêt-à-porter. Après ses études à l’étranger et à presque 25 ans, Leyna Maria a goûté au milieu du showbiz et des célébrités, mais aussi au monde des influenceuses et des models.

Récemment, elle a fondé une société d’import-export du prêt-à-porter en collaboration avec Alena Copernic, une ressortissante étrangère résidant à Casablanca.

La société qu’elles viennent de créer s’appelle «Larey Wellness Group» et est basée à El Hajeb, l’un des fiefs de la famille Zniber.

Cette nouvelle société, co-dirigée par les deux associées, démarre avec un capital social de 100.000 dirhams.

La famille Zniber est célèbre au Maroc pour avoir été l’une des premières à se lancer dans la viticulture aux environs de Meknès avant d’élargir ses activités à d’autres domaines comme l’hôtellerie et l’agroalimentaire.