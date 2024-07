Exclusif. Maroc : l’ONCF va connecter l’usine de Stellantis à Kénitra au réseau ferroviaire marocain

Chose promise, chose due. L’office national des chemins de fer (ONCF) avait promis d’accompagner l’usine de Stellantis à Kénitra sur le volet logistique et passe aux choses concrètes.

Selon les sources de Maghreb-Intelligence, cet établissement public va relier l’usine de Kénitra au réseau ferroviaire et plus exactement à la gare de Sidi Chou, située à 15 kilomètres au nord de cette ville et réservée au fret pour desservir la zone franche de Oulad Bourahma.

Dans un premier temps, l’ONCF est à la recherche d’un prestataire pour la réalisation des travaux d’infrastructure et de superstructure devant précéder la pose de la voie et des appareils. Le coût de ces travaux est estimé à plus de 1.5 million de dirhams.

Selon des statistiques officielles et rien que pour l’année 2023, l’ONCF avait mobilisé 34 trains hebdomadaires au service de Stellantis pour transporter ses véhicules vers le port de Tanger Med.

Le constructeur avait produit cette même année 2023 près de 200.000 véhicules entre la Peugeot 208, la Citroën Ami, l’Opel Rocs-e et la Fiat Topolino. À l’horizon 2025, cette production devrait atteindre 500.000 voitures.