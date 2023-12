Exclusif. Maroc: Univers Motors Europe filiale de Mutandis de Adil Douiri passe à la trappe

Clap de fin pour Univers Motors Europe filiale de Mutandis de l’homme d’affaires et ex-ministre Adil Douiri.

Cette société, qui distribuait au Maroc les marques Ferrari, Seat et Honda a été officiellement mise à mort en date du 1 » novembre dernier lors d’une assemblée générale extraordinaire (AGE). Société à participation, son chiffre d’affaires était de plus de 29 millions de dirhams.

Mais tout le tableau n’est pas noir pour Mutandis. Deux autres de ses filiales ont vu augmenter leurs capitaux sociaux de manière assez significative.

Il en est ainsi pour Les Grandes Marques et conserveries chérifiennes (LGMC) qui voit son capital social augmenter de près de 11 millions de dirhams pour déposer les 176 millions DH. Cette filiale est spécialisée dans la fabrication de conserves et d’industrie de conserves, conserves de poisson et conserves végétales.

Quant à l’autre filiale du groupe, Distra SA, elle voit son capital augmenter de plus de 25 millions de dirhams pour dépasser les 130 millions DH.

Distra SA est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits chimiques, produits de nettoyage et d’entretien (savons, détergents et lessives).