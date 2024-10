Exclusif. Marrakech Air Show : l’absence confirmée de l’Américain Boeing laisse un grand boulevard à Airbus, piloté par Emmanuel Macron

La 7ème édition du Marrakech Air Show (MAS), qui se tient tous les deux ans à la Base Aérienne Royale Marocaine de Marrakech, promettait d’être le théâtre d’une grande confrontation entre les principaux constructeurs aéronautiques mondiaux, ayant en ligne de mire le juteux marché du renouvellement de la flotte de la Royal Air Maroc, ainsi que l’acquisition par les Forces Royales Air (FRA) de nouveaux hélicoptères de transport militaire.

Faisant face à d’innombrables grèves sur ses sites de production, Boeing peine à honorer les livraisons à ses clients. Ces difficultés impactent négativement son calendrier de lancement de nouveaux avions et l’approvisionnement en B737, B777 et B767 des compagnies aériennes ayant déjà passé commande.

L’absence de Boeing à ce grand et incontournable rendez-vous africain des industries aéronautiques et spatiales, civiles et militaires, ouvre une voie royale à l’avionneur européen Airbus, porté à bras-le-corps par le président français Emmanuel Macron, dont le dernier jour de visite coïncidera avec la journée officielle de la 7ème édition du Marrakech Air Show.

D’ailleurs, les groupes européens sont présents en force cette année à Marrakech. On y retrouvera, entre autres, THALES, le spécialiste français de l’électronique aérospatiale, LEONARDO S.p.A., le deuxième groupe industriel italien et l’un des premiers constructeurs mondiaux d’hélicoptères civils, ainsi que le groupe français LPF, spécialiste de l’usinage des métaux durs, du fraisage, tournage, électroérosion, rectification, et ajustage de précision.

Sont également présents le Belge SABCA, qui conçoit, développe, teste, fabrique et répare des actionneurs et des systèmes d’actionnement hydrauliques, électrohydrauliques et électromécaniques pour diverses applications aérospatiales commerciales, ainsi que le Français SAFRAN, opérant au niveau international dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense.

Les groupes asiatiques ne sont pas en reste, avec notamment la China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC), principal entrepreneur de défense chinois, spécialiste des produits et technologies aéronautiques, qui sera présent à Marrakech, tout comme l’Indien Tata Advanced Systems Limited, une société spécialisée dans la fabrication aérospatiale, l’ingénierie militaire et la technologie de défense.