Insulter, diffamer et dénigrer ou calomnier le Maroc est un tremplin de réussite assurée pour une personnalité algérienne qui se lance dans la politique sous l’ombre du régime Tebboune. Et le cas de Mehdi Ghezzar en est une parfaite et éloquente illustration.Et pour cause, le nom du businessman algérien établi à Paris, fils d’un ancien diplomate qui fut consul d’Algérie à Metz, figure officiellement sur la short-list des personnalités qui seront prochainement nommées Sénateurs, à savoir membres du Conseil de la Nation qui est l’équivalent du Sénat en Algérie, par le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Nos sources assurent que Mehdi Ghezzar est bien positionné pour se retrouver sur le banc du Sénat algérien dans le cadre du tiers présidentiel, à savoir le quota des sénateurs nommés et acquis à la cause du Chef de l’Etat en Algérie. Cette nomination devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2024 à moins qu’un rebondissement ne vienne provoquer son report, certifient nos sources. Sénateur du tiers présidentiel est une fonction qui revient normalement aux personnalités que le pays ou le Président doit récompenser leurs « services rendus » à la Patrie. Cependant, âgé de 39 ans, Mehdi Ghezzar n’a vraiment pas rendu de services particuliers à l’Algérie, à l’exception de son engagement infaillible auprès du clan Tebboune et son militantisme assumé, voire intéressé, en faveur du 2e mandat d’Abdelmadjid Tebboune.

Mehdi Ghezzar se lance dans le business à Paris en France à partir de 2013 par la décoration d’intérieur de luxe avant de se retrouver à la tête d’un ensemble d’entreprises diversifiées activant dans la restauration, l’automobile et l’immobilier. Parallèlement à ses activités, il était également chroniqueur dans la célèbre émission « Les grandes gueules » diffusée sur RMC après avoir connu dans des circonstances troublantes l’ancien propriétaire du groupe BFM, le franco-marocain et israélien Patrick Drahi.

En 2023, il est dragué par le lobby pro-Tebboune à Paris et on lui miroite une belle carrière politique en Algérie s’il s’engage en faveur du 2e mandat. Il devient ainsi consultant pour la chaîne de télévision étatique internationale du régime algérien ALG24 et épouse ainsi petit à petit ses thèses anti-marocaines.

Sur le plateau de la chaîne algérienne, Mehdi Ghezzar a tenu des propos sur le conflit entre le Hamas palestinien et Israël, avant de critiquer les politiques du gouvernement marocain. « Le peuple marocain n’a pas le droit de manifester son mécontentement, sa solidarité avec le peuple de Gaza, par décret royal », a-t-il déclaré dimanche dernier. Mehdi Ghezzar a décrit le Maroc comme « un pays qui se nourrit avec des mouches sionistes de la désinformation continue à travers les réseaux sociaux, Internet, les unités de presse », un « état voyou ». Il a faussement attribué la nationalité israélienne au conseiller du roi du Maroc, André Azoulay, et a acquiescé lorsque le présentateur algérien a accusé ce conseiller de promulguer des décrets qui empêchent les Marocains de s’exprimer. Fin août 2024, Mehdi Ghezzar se lance sur le plateau d’ALG 24 dans une violente charge haineuse contre le Maroc qui va lui garantir ainsi une promotion inédite promise par le sommet du pouvoir algérien.

« On compare souvent le Maroc à la Thaïlande de l’Afrique », « Ils n’ont aucune foi, aucune loi », « Vous voulez violer un enfant, il y en a. Vous voulez acheter de la drogue, il y en a. Vous voulez de la prostitution, il y en a. C’est tout sauf un pays musulman », tels ont été les mots du sieur Mehdi Ghezzar qui ont enclenché une véritable tempète médiatique et une énorme controverse politique. Mais Tebboune applaudit et apprécie la « verve » de celui qui était officieusement son directeur de campagne électorale à Paris lors des élections présidentielles du 7 septembre 2024. La récompense ne se fera pas attendre puisque Mehdi Ghezzar sera bientôt désigné Sénateur. Qui dit mieux .