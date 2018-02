Exclusif. Mondial 2026: Ouarzazate s’y met déjà

Ouarzazate, grande destination touristique marocaine et ville réputée pour ses studios de cinéma, est la première à passer à du concret concernant la candidature du Maroc pour l’organisation du Mondial 2026. Selon des responsables de la ville, le Conseil communal va examiner et adopter, ce 7 février, le Code des obligations et des contrats devant accompagner le dossier relatif à Ouarzazate.

Signalons que, malgré sa renommée internationale, cette ville manque d’un stade digne de ce nom, alors que les responsables pensent sérieusement booster la capacité hôtelière et les liaisons par route, en premier lieu avec Marrakech, l’une des 12 villes retenues dans le dossier marocain.