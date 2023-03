Exclusif. Nadir Larbaoui, l’adversaire algérien du marocain Omar Hilale bientôt éjecté de son poste auprès de l’ONU à New York 

Le Représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, Nadir Larbaoui, devenu célèbre en Algérie et au Maghreb en raison de ses joutes verbales très violentes contre le Représentant permanent du Maroc aux Nations unies à New York, Omar Hilale, devra bientôt quitter son poste à New York pour rejoindre Alger, a-t-on appris de plusieurs sources diplomatiques algériennes. L’entourage proche du diplomate algérien tente de faire croire aux curieux qui s’intéressent à ce dossier qu’il bénéficiera prochainement d’une promotion censée booster sa carrière au plus haut sommet du ministère algérien des Affaires Etrangères à Alger.

Or, il s’avère que ces rumeurs sont infondées et à Alger, aucune promotion n’attend Nadir Larbaoui, au contraire, la carrière de ce diplomate algérien chevronné risque de subir un sévère coup d’arrêt car la présidence algérienne veut le remplacer sous le prétexte inédit qu’il manque de panache et d’entrain, voire de pugnacité, face aux « assauts » du marocain Omar Hilale dont les diatribes anti-algériennes aux diverses réunions du Conseil de Sécurité de l’ONU ne manquent pas à chaque fois de provoquer l’ire des dirigeants du régime Tebboune.

Réputé également pour sa proximité avec Ramtane Lamamra dont il avait été l’un de ses plus proches conseillers, Nadir Labraoui risque aussi de faire les frais de cette purge menée par Tebboune dans les cercles fidèles à l’actuel chef de la diplomatie algérienne qui est en disgrâce et qui devra être remplacé dans les jours à venir par le virulent et très anti-marocain Amar Belani.

Justement, c’est le degré du sentiment anti-marocain qui est devenu aujourd’hui à Alger le principal critère dans les futures nominations prévues par la présidence algérienne au sein du corps diplomatique. Les diplomates raisonnables ou jugés mou face au Maroc seront exclus et progressivement remplacés par de nouveaux fonctionnaires hargneux et farouchement anti-marocains dans leurs discours et visions de la défense des intérêts diplomatiques de l’Algérie. C’est dans ce contexte que la Présidence algérienne chercherait à remplacer Nadir Larbaoui à New York par un méchant « bouledogue » qui aura pour principale mission de « neutraliser » le marocain Omar Hilale devenu ces derniers temps la cible numéro 1 du régime algérien.