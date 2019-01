Exclusif. On pourra enfin faire pipi à Casablanca

Casablanca, la plus grande ville du Maroc, sera enfin dotée de toilettes publiques.

Selon des documents consultés par nos soins, le marché lancé par Casablanca Aménagement, l’une des SDL (Sociétés de développement local), a été attribué au groupement OLPRIM-AIC pour un montant avoisinant les 50 millions de dirhams (7.9 millions de dirhams et 3.89 millions d’euros).

A l’origine, il était question d’installer 100 toilettes dans la mégapole.

Cependant, le lancement de ce marché a donné lieu à une vive polémique entre les membres du Conseil de la ville dirigée par l’élu-maire islamiste Abdelaziz El Omari. Ses détracteurs estimaient que le coût du marché était excessif.

Aujourd’hui, c’est chose faite. Au bonheur des casablancais, des visiteurs de la ville et des touristes

View over the city of Casablanca