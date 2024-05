Exclusif. Plus de 5100 algériens vivant à l’étranger seraient surveillés et recherchés par les services de renseignement algériens

A quatre mois de l’organisation d’une élection présidentielle anticipée, le régime algérien accentue et renforce ses dispositifs de surveillance massive des activistes ou des mouvements politisés pouvant potentiellement déclencher une opposition aux agendas des dirigeants aux commandes du pays. Or, après avoir écrasé la contestation interne, c’est vers l’étranger que les projecteurs du pouvoir algérien sont tournés afin d’anticiper la moindre menace provenant d’une initiative de l’opposition exilée.

A ce titre, les opérations d’infiltration et d’identification des opposants encore en activité à l’étranger se sont poursuivies à un rythme intense au point où le nombre des personnes classées dans un fichier des individus à surveiller de près, à rechercher ou interpeller dès leur arrivée sur le territoire national a dépassé les 5100 algériens vivant à l’étranger, a-t-on appris de plusieurs sources sécuritaires algériennes.

Tout ce beau monde est groupé dans un fichier centralisé géré par les services de sécurité et actualisé régulièrement par la DGSN, à savoir la police algérienne. Selon nos sources, dans ce fichier, des journalistes, des anciens Hirakistes ou membres des collectifs les plus engagés de la diaspora algérienne sont recensés, identifiés et fichés. Mais il y a aussi de nombreux adhérents ou sympathisants de certaines mouvances classées comme terroristes par le régime algérien à l’image du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) ou le mouvement islamiste Rachad.

Plus de 180 sympathisants du MAK sont inscrits à ce fichier, a-t-on appris auprès de nos sources et demeurent activement recherchés avec pour instruction de procéder à leur arrestation dès leur arrivée probable sur le territoire algérien.Nos sources révèlent enfin que plusieurs activistes inscrits dans ce fichier font l’objet de manoeuvres de négociations initiées par le régime algérien afin de les « reconvertir » en citoyens exempts de tous reproches et de « brebis qui rentrent dans les rangs ».