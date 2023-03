Exclusif. Plus que centenaire, le Bulletin officiel marocain sera imprimé désormais sur du papier satiné

Le Bulletin officiel du Maroc, plus que centenaire (fondé en 1913), fera bientôt peau neuve. Désormais, ce document officiel, décliné en six éditions et en langues arabe et française, sera imprimé sur du papier satiné.

C’est dans ce sens que l’Imprimerie officielle, qui relève du Secrétariat général du gouvernement (SGG), a scellé récemment un marché pour la fourniture de papier satiné en bobines avec la société Interpap basée à Casablanca pour un budget dépassant les 2,6 millions de dirhams.

Comme partout dans le monde, pour qu’elles entrent en vigueur, toutes les lois doivent être publiées au Bulletin officiel.

Au Maroc, on en compte six édition: une édition générale, en langue arabe, dans laquelle sont insérés les lois, les règlements ainsi que toutes autres décisions ou documents dont la publication au Bulletin officiel est requise par les lois et règlements en vigueur, une édition des conventions internationales en langues arabe et française, une édition des annonces légales, judiciaires et administratives en langue arabe et une édition des annonces relatives à l’immatriculation foncière en langue arabe ainsi qu’une édition de traduction officielle qui parait en langue française et contient la traduction officielle des lois et règlements.