Exclusif. Pour 13 millions de dirhams, la ville de Dakhla se dote d’un service de la santé mentale

Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, l’a promis et il a tenu parole. Dakhla, deuxième grandes villes du Sahara, sera dotée d’un service dédié à la santé mentale et aux maladies psychiatriques.

Selon des documents consultés par Maghreb-Intelligence, la direction régionale de la Santé a confié la construction de ce nouveau service à la société de BTP Akouje, basée à Dakhla, pour un montant de près de 13 millions de dirhams. Ce service sera construit comme extension du centre hospitalier de la ville.

Le Maroc accuse de graves lacunes en matière de santé mentale aussi bien en infrastructures qu’en ressources humaines. Selon des statistiques officielles, le pays compte seulement 343 psychiatres exerçant dans les secteurs privé et public, ce qui donne un médecin pour 100.000 habitants.

Côté infrastructures, le Maroc compte 34 structures hospitalières avec seulement un total de 2.330 lits, soit encore une moyenne de 6,64 lits pour 100.000 habitants.