Exclusif. Pour isoler le Maroc, Alger veut reproduire en Mauritanie ce qu’elle a pu réaliser en Tunisie

L’année 2023 sera l’année de la Mauritanie en Algérie. Maghreb-intelligence a appris de sources bien informées que le régime algérien a élaboré un plan détaillé et approfondi pour développer un très fort lobbying en Mauritanie avec pour objectif de disposer d’un puissant relai d’influence et l’instauration d’une certaine emprise sur l’Etat mauritanien. L’objectif ultime de cette stratégie est d’isoler le Maroc au Maghreb en « vassalisant » la Mauritanie en reproduisant la même expérience réussie en Tunisie, affirment les mêmes sources à Maghreb-intelligence.

Pour ce faire, Alger veut développer plusieurs projets clés en Mauritanie et renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines clés notamment économiques afin de créer une dépendance à Nouakchott vis-à-vis de l’assistance algérienne. D’après les informations dont dispose Maghreb-intelligence; il s’agit des transports, de la fourniture d’énergies, du commerce, des finances ou de l’ industrie agroalimentaire, de nombreux projets algériens seront validés et financés pour être réalisés en Mauritanie.

Les projets les plus importants concernent le complexe de production de CEVITAL, le premier groupe privé algérien. Il s’agit d’un projet d’un complexe industriel dans la zone franche de Nouadhibou. Ce projet est parrainé en haut lieu par le régime algérien et vise à construire un complexe agro-industriel similaire à celui implanté dans le port de Bejaia, à savoir le plus grand complexe de production d’huiles alimentaires en Algérie et de raffinage de sucre. Cevital bénéficiera de tous les soutiens financiers et logistiques du pouvoir algérien pour s’implanter en Mauritanie.

Ce projet est considéré comme le cheval de Troie d’Alger en Mauritanie. Selon diverses sources concordantes, le complexe en question produira des huiles de table, du sucre blanc ainsi que du plastique et des dérivés pour les besoins en emballages et packaging.

Ensuite, deux banques étatiques algériennes devront ouvrir au cours de cette année à Nouakchott pour renforcer les relations financières entre les deux pays. Alger a d’ores et déjà proposé des prêts, des investissements aux dirigeants mauritaniens afin de les séduire, les fidéliser et obtenir leur ralliement. Toutes ces démarches visent à mettre en place un important lobby en Mauritanie pour torpiller tout rapprochement avec le Maroc et pour transformer la Mauritanie en nouveau terrain de luttes contre le voisin honni.