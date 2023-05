Exclusif. Qui est Karim Zeribi, le nouveau acteur des jeux de coulisses entre Alger et Paris ?

L’ancien député européen, Karim Zeribi, vient de rejoindre discrètement la galaxie des lobbyistes et acteurs réseaux informels qui travaillent dans les coulisses pour tenter de rapprocher Alger et Paris en dépit des fortes tensions ou malentendus qui divisent les deux pays. D’origine algérienne, l’homme politique qui a fait l’essentielle de sa carrière politique dans les villes d’Avignon et de Marseille, a fait un séjour très remarqué à Alger au début de ce mois de mai.

Très intime avec l’actuel ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette et son épouse, Karim Zeribi a rencontré lors de son séjour algérois de nombreux interlocuteurs algériens dont des dirigeants influents et personnages bien introduits au sein du sérail algérien. Selon nos sources, Karim Zeribi a pu s’entretenir avec des personnalités algériennes qui ne souhaitaient pas se compromettre en s’affichant aux côtés de l’ambassadeur de France. L’ex-député européen et conseiller municipal de la ville de Marseille a servi en vérité d’intermédiaire attiré entre François Gouyette et des responsables algériens notamment en ce qui concerne les discussions sur certains dossiers économiques.

Et pour séduire ou draguer ses interlocuteurs algériens, Karim Zeribi n’a pas hésité à aller sur les ondes de la Radio publique francophone algérienne pour couvrir d’éloges le pays de ses ancêtres tout en se gardant d’émettre la moindre critique contre les dérives autoritaires du régime algérien lequel emprisonne et condamne à mort des journalistes ou des activités politiques sans aucune gêne.

L’Algérie, c’est beau et c’est magnifique, le potentiel est exceptionnel et la France doit travailler avec les autorités algériennes pour aller de l’avant, l’essentiel du discours de Karim Zeribi a été digne d’une véritable danse du ventre qui fait fantasmer les dirigeants du système Tebboune. Voulant tirer profit de ses origines algériennes, Karim Zeribi est venu au secours de son ami l’ambassadeur de France à Alger qui est en grosses difficultés et se retrouve de plus en plus isolé à chaque fois que des tensions éclatent entre les deux pays. Dans cette atmosphère tendue faites d’incertitudes, Karim Zeribi espère devenir le nouveau lobbyiste qui sera une passerelle incontournable pour régler des malentendus entre Paris et Alger.