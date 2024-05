Exclusif. Restauration de luxe: The Red Sun Marrakech est à vendre aux enchères

Fin de parcours pour The Red Sun Marrakech, l’une des principales enseignes de la Modern Asian Cuisine ouverte dans la ville ocre à l’initiative d’une spécialiste portant la nationalité des Pays-Bas et de la Chine et d’un ressortissant marocain.

Le 22 juin, cet établissement sera mis en vente aux enchères au tribunal de première instance de Marrakech avec une mise de départ de plus de 6.7 millions de dirhams.

Cette vente aux enchères, selon des documents consultés par Maghreb-Intelligence, se fera au profit de Bank Al-Âmal, l’une des filiales de la Banque populaire.

La vente portera sur un terrain de situé au quartier du Méchoaur et d’une superficie de 818 m2 comprenant un commerce sur deux étages en plus d’une cave en plus d’un restaurant également composé de deux étages et d’un sous-sol.

Le Red Sun Marrakech a été ouvert en 2011 et prometteur de recopier une expérience qui a fait ses preuves à Amsterdam avec deux établissements destinés à la jet-set.

Inspirée des cuisines chinoises, japonaises et thaïlandaises, cet établissement avait pour objectif d’offrir à ses clients une spécialité asiatique moderne avec une formule unique au Maroc.

Bank Al-Âmal a été créée en 1989 pour contribuer au financement des projets portés par les MRE et les inciter à retourner au pays, notamment en leur accordant des prêts participatifs. Cette autre expérience a été vouée à l’échec avec un enchaînement d’exercices déficitaires, mais la maison-mère tient à récupérer ses créances.