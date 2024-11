Exclusif. Salim Aggar limogé et remplacé à la tête de la direction générale d’AL 24 NEWS 

Coup de tonnerre au sein de la Direction Générale d’AL24 News, la chaîne de télévision satellitaire d’information en continu algérienne étatique. Salim Aggar, le premier patron de cette chaîne de télévision lancée depuis novembre 2021 pour faire du lobbying au profit du Régime d’Abdelmadjid Tebboune sur la scène internationale, vient d’être limogé brutalement et remplacé dans des conditions très controversées. En effet, Salim Aggar est l’artisan du lancement de la « France 24 » Algérienne depuis 2021.

Réputé pour sa forte proximité avec le clan Tebboune notamment avec le premier responsable de la direction de communication du Palais Présidentiel d’El-Mouradia, Kamel Sidi Said, Salim Aggar est devenu ces 3 dernières années l’un des poids lourds de la scène médiatique algérienne. Il est devenu surtout l’une des figures emblématiques, voire l’un des cerveaux des opérations de propagande du pouvoir algérien version Tebboune.

Selon nos sources, il a été officiellement remplacé par Melaksou Hichem, le responsable de la direction de communication de l’Ambassade des Etats-Unis à Alger. Ce changement surprenant a soulevé de nombreuses interrogations car Salim Aggar était considéré comme un « intouchable » en raison de son allégeance au clan Tebboune. Cependant, un audit interne demandé par ANEP, à savoir l’Agence nationale d’édition et de publicité publique en Algérie, la maison-mère d’AL 24 News, a dévoilé des dépassements dangereux et des irrégularités flagrantes dans la gestion des comptes financiers de la chaîne de télévision internationale étatique. Selon nos sources, l’équivalent de plus de 8 millions d’euros ont été consentis et dépensés pour structurer AL 24 News et assurer son lancement.

Ce budget a été utilisé pour financer de nombreuses dépenses opaques et contre-productives qui n’ont pas du tout bénéficié au développement de cette chaîne de télévision. Le bilan d’AL 24 News suscite, d’ailleurs, une énorme polémique au sein du sérail algérien car ce média n’a pas su tenir ses promesses et en dépit de tous les moyens mobilisés, il n’a jamais pu offrir au Régime Tebboune une force de frappe pouvant apporter de l’influence dans les pays jugés stratégiques pour les intérêts de l’Algérie.

Avec Salim Aggar, AL 24 News est devenue uniquement un projet très onéreux et totalement orienté contre le Maroc. Un appareil de propagande dédié à 100 % à la propagande anti-marocaine sans se distinguer par la moindre exclusivité ou coup d’éclat pouvant lui offrir un certain prestige pour rivaliser avec les autres chaînes internationales d’information en continu.