Exclusif. Séisme d’Al Haouz : le gouvernement marocain devrait recevoir 250 millions de dollars d’indemnités paramétriques pour le séisme

Un pool d’assurance paramétrique bénéficiant au gouvernement marocain devrait recevoir un montant total de 250 millions de dollars après qu’un tremblement de terre ait dévasté certaines régions du pays, ont indiqué des sources à cette publication.

Il existe un autre système de mutualisation des assurances couvrant le risque sismique au Maroc, offrant une couverture pouvant atteindre 1 milliard de dollars, mais seul un remboursement partiel est attendu. Le système paramétrique a été négocié par Gallagher Re, une entreprise américaine de courtage en assurance et de conseils en risque financier basée à Itasca dans l’Illinois.

Le courtier d’assurance a confirmé qu’il était en discussion avec le gouvernement marocain et les réassureurs pour établir le calcul des pertes dans le cadre du programme à la suite du tremblement de terre de vendredi.

Gallagher Re a déclaré qu’il était trop tôt pour donner une certitude à 100 %, mais il est probable que le système sera sollicité. La solution paramétrique est conçue pour offrir une couverture aux personnes non assurées en cas de tel tremblement de terre. Il est conçu pour garantir un paiement rapide car le déclencheur est basé sur l’indice Mercalli modifié (MMI).

Un panel de plus de 20 réassureurs, dirigé par de grands réassureurs (traditionnels) mondiaux, siège derrière la couverture paramétrique. Ce type de programme s’inscrit généralement dans les objectifs ESG des opérateurs pour fournir une couverture contre les risques non assurés et combler le déficit de couverture en cas de catastrophe.

Gallagher Re a été désigné par le Fonds de Solidarité contre les Événements Catastrophiques (FSEC) en 2020 pour développer et placer le projet, déclenché par des séismes d’une magnitude supérieure à 5,0 sur l’échelle MMI.

Le FSEC a été créé pour indemniser les victimes non assurées de catastrophes naturelles ou d’origine humaine telles que les grèves, les émeutes et les troubles civils (SRCC), le terrorisme, les tremblements de terre, les inondations et les tsunamis. Il indemnise les personnes qui subissent un préjudice corporel ou dont la résidence principale est rendue inhabitable à la suite d’un événement catastrophique.