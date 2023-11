Exclusif. Sur fond de guerre à Gaza, Mohammed VI en tournée au Qatar et aux Emirats arabes unis dès ce samedi

Mohammed VI, roi du Maroc, est attendu pour deux visites officielles au Qatar et aux Emirats arabes unis dès ce vendredi 24 novembre, apprend Maghreb-Intelligence de sources fiables à Rabat.

Des équipes des services du monarque alaouite ainsi que des équipes des médias publics marocains étaient déjà en route vers Doha ce jeudi 23 novembre alors que plusieurs membres du gouvernement Akhannouch seront aussi de ce périple.

Selon nos sources, l’agenda de ces deux visites n’a pas été dévoilé, mais la question palestinienne y sera très présente en plus des relations excellentes existant entre les trois pays.

Le Qatar et les Emirats figurent parmi les principaux alliés du Royaume dans la région du Golfe. Et avec le Maroc, ils sont appelés à jouer un rôle certain pour trouver une issue au conflit qui oppose actuellement le Hamas et Israël.

La tournée du roi Mohammed VI coïncide aussi avec l’annonce d’une trêve humanitaire qui devrait commencer dès le même vendredi 24 novembre.